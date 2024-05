PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Über die Gleise gerannt - Gefahrenbremsung +++ Kompletträder aus Tiefgarage gestohlen +++ Hinweisschilder beschmiert +++ Polizei und Ordnungsämter kontrollieren verstärkt

Hofheim (ots)

1. Über die Gleise gerannt - Gefahrenbremsung, Kelkheim, Bahnstraße, Mittwoch, 22.05.2024, 12.55 Uhr

(ro)Ein Mann hat am Mittwoch vor einer in den Bahnhof Kelkheim einfahrenden Bahn die Gleise gekreuzt und eine Gefahrenbremsung ausgelöst. Der Mann sei kurz vor dem Bahnhof hinter einem Stromkasten hervorgerannt, um noch vor der Bahn die Bahnschienen zu queren und den Bahnsteig zu erreichen. Nur eine sofort eingeleitete Bremsung des Lokführers konnte einen Zusammenstoß verhindern. Danach sei die Person im Gleisbett in Richtung Gustav-Adolf-Straße davongelaufen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Mann wird als 27 -35 Jahre alt mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er habe einen Bart gehabt und habe eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe getragen. Die Polizei in Kelkheim hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Nötigung aufgenommen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Mann machen oder hat den Vorfall beobachtet? Hinweise werden unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegengenommen.

2. Kompletträder aus Tiefgararge gestohlen, Flörsheim, Moselstraße, Mittwoch, 22.05.2024, 20 Uhr und Donnerstag, 23.05.2024, 9.15 Uhr

(ro)In der Nacht auf Donnerstag haben Diebe Kompletträder aus einer Tiefgarage gestohlen. Die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Moselstraße und ließen dort 8 Kompletträder der Marke BMW im Wert von rund 2.000 Euro sowie ein Parr Handschuhe mitgehen, bevor sie sich samt Beute unbemerkt entfernten. Hinweise liegen bisher nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

3. Hinweisschilder beschmiert, Eschborn, Niederhöchstadt, Feldweg nahe der Steinbacher Straße, festgestellt Donnerstag, 23.05.2024, 10 Uhr

(ro)Unbekannte haben Hinweisschilder auf einem Feldweg zwischen dem Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt und Eschborn in der Nähe der Steinbacher Straße verschmiert. Dies wurde am Donnerstag gegen 10 Uhr zur Anzeige gebracht. Auf insgesamt vier Schilder wurde zu einem bis dato noch unbekannten Zeitpunkt mit einem schwarzen Stift ein Davidstern aufgemalt. Die Reinigung wurde bereits bei der Stadt veranlasst. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe. Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben oder hat in den letzten Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Polizei und Ordnungsämter kontrollieren verstärkt, Main-Taunus-Kreis, Donnerstag, 23.05.2023, 7 Uhr und 16.15 Uhr

(ro)Am Donnerstag hat die Polizei zusammen mit den Ordnungsämtern Schwalbach am Taunus, Bad Soden am Taunus, Eschborn und Sulzbach im östlichen Main-Taunus-Kreis intensiv kontrolliert und einige Ordnungswidrigkeiten angezeigt. An vier Kontrollstellen stoppten und überprüften die Einsatzkräfte zwischen 9 und 16.15 Uhr insgesamt 105 Fahrzeuge und deren Insassen. Hauptaugenmerk lag hier auf der Verkehrssicherheit, insbesondere hinsichtlich Gurt- und Handyverstöße sowie die Ladungssicherung. 20 Fahrer fielen ohne Sicherheitsgurt auf, acht benutzten ein Mobiltelefon während der Fahrt. Zwei Mängelanzeigen wurden ausgestellt, da die Fahrer den Führerschein nicht mitführten. 28 Fahrzeuge fielen am Busbahnhof des Main-Taunus-Zentrums auf, da sie das dortige Durchfahrtsverbot missachtet hatten. Gemeinsame Kontrollen mit den Ordnungsämtern wird die Polizei auch in Zukunft planen und durchführen.

