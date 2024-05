PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Automatenaufbrecher festgenommen +++ Portemonnaie geraubt +++ Handyraub verhindert +++ Körperliche Auseinandersetzung +++ VW gestohlen +++ Trickdiebin erfolgreich +++ Sachbeschädigung

Hofheim (ots)

1. Automatenaufbrecher festgenommen, Hofheim, Kirschgartenstraße, Freitag, 17.05.2024, 5.09 Uhr

(ro)Am frühen Freitagmorgen hat die Polizei in Hofheim zwei Automatenaufbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Das Duo hatte zuvor ein Fenster einer Bar in der Kirschgartenstraße eingeschlagen und aus der Verankerung genommen. Eine Zivilstreife beobachtete beide dabei und nahm sie fest. Bei den Tätern handelt es sich um einen wohnsitzlosen 29-jährigen Syrer und einen 20 Jahre alten Heranwachsenden aus Afghanistan. Seit Herbst des vergangenen Jahres kam es rund um Hofheim immer wieder zu Einbrüchen in Gaststätten, bei denen die Spielautomaten aufgebrochen wurden. Bei den umfangreichen Ermittlungen ergaben sich bereits Hinweise auf die beiden am Freitag festgenommen Tatverdächtigen. Außerdem konnten die Beamten einen weiteren 29-jährigen Syrer als Mittäter ermitteln. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 29-jährige Wohnsitzlose am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Bei den beiden weiteren Tatverdächtigen wurden die Wohnungen durchsucht, sie wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

2. Portemonnaie geraubt, Bad Soden, Bahnhof, Sonntag, 19.05.2024, 2.30 Uhr

(ro)In der Nacht zu Montag haben Unbekannte einen Mann am Bad Sodener Bahnhof ausgeraubt. Der 57-jährige Mann befand sich gegen 2.30 Uhr gerade auf dem Heimweg vom Weinfest zum Bahnhof, als er an der Ecke Salinenstraße/Kronberger Straße von zwei Unbekannten nach einer Zigarette gefragt wurde. Im Verlauf der Unterhaltung habe der Größere der beiden ihm dann unvermittelt gegen ein Bein getreten, woraufhin er gestürzt sei. Der andere habe ihm dann sein Portemonnaie weggenommen. Beide hätten sich in Richtung "Neuer Kurpark" entfernt. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die hinzugerufenen Beamten fest, dass der 57-Jährige stark alkoholisiert war. Die beiden Täter seien zwischen 20 und 30 Jahre alt, der Größere wurde als dunkelhäutig und 1,80 Meter groß beschrieben. Sein Komplize sei 1,70 Meter groß gewesen und habe Deutsch mit russischem Akzent gesprochen. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Streifen keine Personen mehr antreffen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Fahrgäste verhindern Handyraub, Eschborn, Südbahnhof, Montag, 20.05.2024, 6.45 Uhr

(ro)In einer S-Bahn von Frankfurt nach Kronberg kam es am Montagmorgen zu einem versuchten Raub eines Handys, der von weiteren Fahrgästen verhindert werden konnte. Eine 21-jährige Frau aus Kronberg saß gegen 6.45 Uhr in der S-Bahn. Kurz vor dem Halt am Eschborner Südbahnhof versuchte eine Unbekannte, ihr das Mobiltelefon aus der Hand zu reißen. Mehrere Fahrgäste kamen der 21-Jährigen zur Hilfe und konnten die Täterin wegziehen, sodass das Handy bei der Beisitzerin verblieb. Allerdings hatte die Täterin die Kronbergerin im Gerangel in einen Arm gebissen und dadurch verletzt. Selbst nachdem die Geschädigte sowie ihre Helfer am Südbahnhof ausgestiegen waren, verfolgte die Täterin sie noch. Bei der Festnahme der 28-Jährigen von einer alarmierten Streife der Polizeistation Eschborn wehrte sie sich. Sie schlug und trat nach den Beamten, beleidigte sie und versuchte diese ebenfalls zu beißen. Eine Beamtin wurde während der Festnahme leicht am Knie verletzt. Die 28-Jährige musste im Anschluss einer psychiatrischen Klinik zugeführt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

4. Körperliche Auseinandersetzung nach Weinfest, Bad Soden, Messner Platz, Samstag, 18.05.2024, 0.15 Uhr

(ro)Polizeibeamte, die zur Überwachung des Weinfestes in Bad Soden eingesetzt waren, sind aufgrund von Schreien am frühen Samstagmorgen auf eine Auseinandersetzung an einen Kiosk am Messner Platz aufmerksam geworden. Beim Erblicken der Beamten löste sich die Gruppe auf und die Personen flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Beteiligte der beiden Streitgruppen konnten während den umfangreichen Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Heranwachsender von einer männlichen Person von hinten angesprungen und so zu Fall gebracht worden sein. Eine andere Person habe ihm dann gegen den Kopf geschlagen und getreten. Ein Bekannter des Heranwachsenden sei bei dem Gerangel am Knie verletzt worden. Beide Aggressoren wurden als Jugendliche beschrieben. Der eine soll ein asiatisches Erscheinungsbild gehabt haben, der andere soll einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Umhängetasche getragen haben. Zivile Beamte konnten kurze Zeit später zwei Personen, auf die die Beschreibung zutraf, im Kurpark antreffen und deren Personalien feststellen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Auseinandersetzung dauern an. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Vorfall machen oder hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. VW Touran gestohlen, Hochheim, Stettiner Straße, Sonntag, 19.05.2024, 20.30 Uhr und Montag, 20.05.2024, 12.10 Uhr

(ro)In der Nacht auf Montag haben Diebe in Hochheim einen VW Touran entwendet. Das Fahrzeug wurde von dem Besitzer in der vergangenen Woche auf einem angemieteten Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Stettiner Straße abgestellt. Die Frau des Besitzers hat den VW zuletzt am Sonntagabend, 20.30 Uhr dort gesehen. Am Montag, 12.10 Uhr fiel auf, dass auf dem Parkplatz nur noch Glasscherben lagen, das Fahrzeug selbst aber nicht mehr dort stand. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen VW Touran aus dem Jahr 2006. An dem VW waren die Kennzeichen MTK-BJ 241 angebracht. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

6. Trickdiebin erfolgreich, Hattersheim, Schulstraße, Montag, 20.05.2024, 11 Uhr

(ro)In Hattersheim war am Montagmorgen eine dreiste Trickdiebin erfolgreich. Die Täterin gab sich als Mitarbeiterin einer Hilfseinrichtung aus und gab an, Spenden zu sammeln. So erschlich sie sich die Möglichkeit, die Wohnung einer Bewohnerin eines Wohnheimes in der Schulstraße zu betreten. Die Trickdiebin verwickelte die Seniorin geschickt in ein Gespräch. Ersten Ermittlungen zufolge nutzte eine Komplizin oder ein Komplize die vermutlich nur angelehnte Wohnungstür, um unbemerkt ins Schlafzimmer der Wohnung zu gelangen. Die Trickdiebin verließ die Wohnung, nachdem die Bewohnerin misstrauisch wurde und keine Spende leisten wollte. Erst am Abend fiel der Geschädigten auf, dass aus dem Schlafzimmer Schmuckstücke im Wert von etwa 2.500 Euro fehlten. Die Täterin wird als 1,65 Meter groß und ungefähr 30 Jahre alt beschrieben. Sie sei von südländischer Erscheinung und habe dunkles, lockiges Haar. Sie sei mit einem blauen Oberteil bekleidet gewesen und habe Deutsch mit Dialekt gesprochen. Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

7. Wahlplakate beschädigt, Bad Soden, Königsteiner Straße, Kronberger Straße, festgestellt am Montag, 20.05.2024, 3.30 Uhr

(ro)In Bad Soden kam es in der vergangenen Nacht zum Montag zu Sachbeschädigungen an zahlreichen Wahlplakaten. Einer Polizeistreife fielen sowohl in der Kronberger als auch in der Königsteiner Straße mehrere Plakate auf, die beschädigt oder ganz abgerissen worden waren. Im Stadtteil Neuenhain wurde außerdem ein Straßenschild in der Königsteiner Straße umgebogen. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise hierzu unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

8. Seat-Fahrer in Haft, Hattersheim, Schützenstraße, Montag, 20.05.2024, 15 Uhr

(ro)Eine Streife hat am Montag in Hattersheim einen Seat-Fahrer festgestellt, der berauscht und ohne Führerschein unterwegs war. Der 23-Jährige Bulgare war gegen 15 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Schützenstraße unterwegs, als er von den Beamten kontrolliert wurde. Ein durchgeführter Drogentest ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis stand. Weiterhin war der Mann nicht zum ersten Mal ohne Führerschein am Steuer eines Fahrzeugs erwischt worden. Der 23-Jährige wurde festgenommen und zur Polizeistation Hofheim gebracht. Dort wurde er nach einer Blutentnahme durch einen Arzt beim zuständigen Haftrichter vorgeführt. Da der 23-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat erließ der Haftrichter einen Untersuchungshaftbefehl.

9. Unfall mit einem Verletzten, Hofheim, Niederhofheimer Straße, Freitag, 17.05.2024, 7.30 Uhr

(ro)In Hofheim kam es am Freitag um 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter verletzt wurde. Eine 39-jährige Fahrerin eines Dacias befuhr die Niederhofheimer Straße in Richtung Reifenberger Straße. Eine 30-Jährige wollte mit ihrem BMW aus der Nieder Straße in die Niederhofheimer Straße nach links einbiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen die bevorrechtigte Dacia-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des BMW wurde verletzt und von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell