PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vollendeter E-Bike Diebstahl in Hofheim +++ Einbruch in Scheune in Sulzbach

Hofheim (ots)

1. Fahrraddiebstahl aus Gartenhütte in Hofheim

Samstag, 18.05.2024, 05:14 Uhr

65719 Hofheim am Taunus, Rossertstraße

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Rossertstraße in Hofheim am Taunus zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes. Hierzu wurde durch unbekannten Täter die Tür zur im rückwärtigen Bereich des Grundstücks gelegenen Gartenhütte gewaltsam aufgebrochen. Der Täter konnte durch die Geschädigten noch dabei beobachtet werden, wie sich dieser auf das entwendete Fahrrad der Marke Cube setzte und davonfuhr. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 170cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare (nach hinten gekämmt), dunkle Kleidung Der Wert des Diebesguts wird auf ca. 4000,00 EUR geschätzt. Zusätzlich verursachte der Täter Sachschaden von ungefähr 250,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der (06192) 2079-0 entgegen.

2. Versuchter Einbruchdiebstahl aus Scheune

Samstag, 18.05.2024, 00:46 Uhr

65843 Sulzbach (Taunus), verlängerte Wiesenstraße

In der verlängerten Wiesenstraße kam es zur oben genannten Tatzeit zu einem versuchten Diebstahl aus einer landwirtschaftlich genutzten Scheune. Der Täter konnte sich durch Hebeln Zugang verschaffen, wurde dann jedoch von der installierten Videoüberwachungsanlage aufgeschreckt und flüchtete unverrichteter Dinge. Nach Einsicht der Aufnahmen konnte der Täter wie folgt beschrieben werden: Männlich, schlanke Statur, grauer Kapuzenpullover, schwarze Hose, Sportschuhe. Zusätzlich verdeckte er sein Gesicht mit einer nicht näher beschreibbaren weißen Maske. Sollten Sie im benannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Nahbereich gemacht haben, so wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Eschborn unter der (06196) 9695-0

