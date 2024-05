POL-MTK: Polizei kontrolliert verstärkt +++ E-Bike aus Tiefgarage entwendet +++ Auffahrunfall in Hofheim - Zeugin gesucht! +++ Verkehrsunfallflucht - augenscheinlich weißes Verursacherfahrzeug

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. Polizei kontrolliert verstärkt,

Main-Taunus-Kreis, Mittwoch, 15.05.2024

(wie) Am Mittwoch hat die Polizei im Main-Taunus-Kreis intensiv kontrolliert und einige Ordnungswidrigkeiten und Straftaten angezeigt. In und um Kelkheim waren Beamte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei im Einsatz. An verschieden Kontrollstellen stoppten und überprüften die Einsatzkräfte über 100 Fahrzeuge und deren Insassen. Hauptaugenmerk war hier die Verhinderung von Wohnungseinbrüchen. Auch potenzielle Fahrraddiebe hatten die Polizeibeamten im Visier. Insgesamt fielen bei den Kontrollen drei Straftaten auf, eine Fahrt unter Drogeneinfluss, eine Fahrt ohne Führerschein und ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Zudem wurden elf Ordnungswidrigkeiten geahndet. Zwischenzeitlich unterstützten die Kontrollkräfte bei einer Vermisstenfahndung und konnten die vermisste Person auch auffinden. Diebesgut wurde in keinem der angehaltenen Fahrzeuge gefunden. In Flörsheim und Hochheim haben Beamte zusammen mit den Ordnungsämtern vier Kontrollen durchgeführt. Hierbei wurde insbesondere auf Gurt- und Handyverstöße sowie die Ladungssicherung geachtet. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 108 Fahrzeuge und 132 Personen. 54 Fahrer fielen ohne Sicherheitsgurt auf, elf benutzten ein Mobiltelefon während der Fahrt. Bei einem Pkw musste die Weiterfahrt untersagt werden, da nach dem Einbau eines Gewindefahrwerks die Betriebserlaubnis erloschen war. Viele weitere Fahrzeuge fielen mit Mängeln auf, die Beamten händigten 55 Mängelkarten aus. Gemeinsame Kontrollen mit den Ordnungsämtern wird die Polizei auch in Zukunft planen und durchführen.

2. E-Bike aus Tiefgarage entwendet,

Oberliederbach, Alt Oberliederbach, Donnerstag, 16.05.2024, 0:00 Uhr bis 1:00 Uhr

(mb)In Oberliederbach waren in der Nacht zum Donnerstag Fahrraddiebe zugange, die es auf ein hochwertiges E-Bike abgesehen hatten. Die Kriminellen hebelten die Seitentür zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Alt Oberliederbach" auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend öffneten die Täter auf unbekannte Art und Weise das Schloss, mit welchem das Pedelec an einem Fahrradbügel gesichert war, und nahmen das Zweirad mit. Das schwarze E-Bike der Marke "Cube" Typ "Stereo Hybrid 120 SL" hat einen Wert von circa 4.000 Euro. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-40 entgegen.

3. Auffahrunfall in Hofheim - Zeugin gesucht! Hofheim, Vincenzstraße, Dienstag, 14.05.2024, 18:05 Uhr

(he) Am vergangenen Dienstag kam es in Hofheim an der Vincenzstraße am Abzweig in Richtung Lorsbach, bzw. Hofheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstand. Dieser Unfall wurde den ersten Erkenntnissen zufolge von einer Zeugin beobachtet; diese wird nun gesucht. Um Kurz nach 18:00 Uhr waren ein roter Polo sowie ein roter Zafira aus Richtung Professor-Friedrich-Weg in Richtung L3011 unterwegs. Beide Pkw wollten nach links, bzw. rechts in Richtung Lorsbach oder Hofheim abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dieses Unfallgeschehen soll von einer Zeugin beobachtet worden sein. Deren Personalien sind jedoch nicht bekannt. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet besagte Zeugin bzw. weitere Personen, welche Angaben zu dem Unfallhergang machen können sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Verkehrsunfallflucht - augenscheinlich weißes Verursacherfahrzeug, Hattersheim, Okriftel, Taunusstraße, Dienstag, 14.05.2024, 11:00 Uhr bis 14:20 Uhr

(he)Am vergangenen Dienstag kam es in Okriftel in der Taunusstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der augenscheinlich ein weißes Fahrzeug einen geparkten Astra beschädigte und einen Sachschaden von circa 3.000 Euro verursachte. Der schwarze Opel war zwischen 11:00 Uhr und 14:20 Uhr in Höhe der Hausnummer 6a auf einem Parkplatz abgestellt. Bei seiner Rückkehr stellte der Fahrzeugbesitzer dann einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Farbanhaftungen lassen auf ein weißes Verursacherfahrzeug schließen. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche Angaben zu dem Unfallhergang machen können sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

