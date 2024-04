POL-PDNR: Brand auf Feld

Neuwied (ots) - Am Freitag, den 12.04.2024, kam es gg. 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Allensteiner Straße in Neuwied. Aus bislang unbekannten Gründen kam der alleinbeteiligte Unfallverursacher mit seinem PKW nach dem Verlassen der B 256 von der Fahrbahn ab und fuhr augenscheinlich ungebremst in einen dortigen Discounter, wo er im Kassenbereich zum Stehen kam. Da der Discounter bereits geschlossen war, ...

