Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 14.01.2024

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - Langen

Am Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, kam es in der Rheinstraße, im Bereich der einstelligen Hausnummern, zu einer Rauchentwicklung im Treppenhaus eines mehrgeschossigen Mehrfamilienhauses. Aus noch ungeklärter Ursache geriet Unrat im Kellergeschoss in Brand und führte dazu, dass die Anwohner das Wohnhaus nicht mehr verlassen konnten. Mehrere Personen mussten von der Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem Haus befreit werden. Personen wurden offenbar nicht verletzt. Eine 94-jährige Dame wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

