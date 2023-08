Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Raub auf Tankstelle

Meppen (ots)

Am Dienstabend kam es zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Haselünner Straße in Meppen. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 18.55 Uhr den Verkaufsraum und bedrohte den 66-jährigen Angestellten mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als der Angestellte dem nicht nachkam und stattdessen zum Telefon griff, flüchtete der Täter in Richtung B402. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Täter wird als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß von schlanker Statur beschrieben. Er trug einen grauen Pulli sowie eine dunkle Hose. Zudem trug er eine schwarze Maskierung und eine Sonnenbrille im Gesicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell