Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tatverdächtige nach Diebstahl vorläufig festgenommen; Unter Alkoholeinfluss am Steuer; Zeugensuche nach Kollision im Kreuzungsbereich

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Nach Diebstahl bei Optiker-Geschäft: Polizei macht Tatverdächtige ausfindig - Hanau

(fg) Im Zuge der Fahndung nach einem Diebstahl von hochwertigen Brillengestellen bei einem Optiker in der Hammerstraße nahmen Polizeibeamte am Donnerstagabend vier Tatverdächtige in der Hanauer Innenstadt kurz darauf vorläufig fest. Das Quartett musste mit zur Polizeistation, wo unter anderem erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat die Gruppe gegen 18 Uhr das Ladengeschäft des Optikers. Im Anschluss sollen der 16- sowie 20-Jährige das Personal abgelenkt haben. Währenddessen sollen die beiden Frauen im Alter von 19 und 21 Jahren mehrere Brillengestelle aus den dortigen Regalen eingesteckt haben. Kurz darauf verließ die Gruppe gemeinsam das Geschäft. Mitarbeiter des Optikers bemerkten das Fehlen von fünf hochwertigen Brillengestellen im Wert von rund 2.500 Euro und alarmierten die Polizei. Bei der Durchsuchung der Verdächtigen fand die Polizei die mutmaßliche Beute auf. Beim Diebstahl war wohl noch eine weitere Person beteiligt, die noch gesucht wird. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Polizei am Freiheitsplatz unter der Rufnummer 06181 100-120.

2. Mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut durch die Innenstadt - Hanau

(neu) Einen mit hoher Wahrscheinlichkeit absolut fahruntüchtigen 47 Jahre alten Mann hat die Hanauer Polizei am frühen Freitagmorgen aus dem Verkehr gezogen. Vorangegangen war ein entsprechender Zeugenhinweis in der Leitstelle in Offenbach. Bei der anschließenden Fahndung konnten die Beamten das gesuchte Fahrzeug gegen 3.45 Uhr in der Friedrich-Ebert-Anlage antreffen und den Fahrer kontrollieren. Ein erster Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp zwei Promille an. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde umgehend sichergestellt. Der Mann selbst wurde zur Wache am Freiheitsplatz gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anhand dieser wird nun der genaue Promillegehalt ermittelt. Auf den Hanauer dürfte nun ein Strafverfahren und vermutlich eine Geldstrafe zukommen. Aufgrund des hohen Promillewertes steht zu erwarten, dass die Führerscheinstelle zudem die Erstellung eines medizinisch-psychologisches Gutachten anordnet, bevor sich der Hanauer wieder ans Steuer seines Wagens setzen darf. Generell gilt man bereits ab einem Wert von 1,1 Promille als absolut fahruntüchtig und damit ungeeignet, ein Fahrzeug zu führen.

3. Kollision im Kreuzungsbereich: Wer hatte Grünlicht? - Schlüchtern

(fg) Am Montagnachmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Lotichiusstraße / Breitenbacher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von rund 12.000 Euro entstand. Im Zuge dessen sucht die Polizei nun nach Zeugen und geht der Frage nach, wer "Grünlicht" hatte. Kurz nach 13 Uhr fuhr eine 74-Jährige in ihrem schwarzen Kia auf der Lotichiusstraße in Richtung der Landesstraße 3180 (Fuldaer Straße). Zur selben Zeit war ein 50-Jähriger in seinem blauen Audi A1 auf der Breitenbacher Straße unterwegs und beabsichtige ebenfalls in Richtung Fuldaer Straße einzufahren. Letztlich kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision; verletzt wurde hierbei niemand. Die Polizei bittet Zeugen, gerade im Hinblick auf die Schaltung der Ampelanlage, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern zu melden.

Offenbach, 12.01.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell