Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Scheinwerfer in Obertshausen entwendet; E-Scooter-Raub in Dietzenbach - Zeugen gesucht!

Kreis Offenbach (ots)

1. Scheinwerfer entwendet: Zeugen gesucht! - Obertshausen

(fg) Unbekannte haben die Scheinwerfer eines in der Spessartstraße im Bereich der 40er-Hausnummern abgestellten Mercedes Sprinter ausgebaut und entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr. Der am weißen Sprinter entstandene Schaden beläuft sich auf über 2.000 Euro; die Ganoven hatten eine Scheibe entnommen und zudem die Verkleidung des Sprinters beschädigt. Der Wert der Beute beziffert sich nach Angaben des Eigentümers auf rund 1.600 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Zeugensuche: E-Scooter geraubt - Dietzenbach

(fg) Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, nachdem ein 25 bis 35 Jahre alter Unbekannter am Donnerstagabend in der Elisabeth-Selbert-Straße einen E-Scooter-Fahrer von seinem Gefährt geschubst hatte. Anschließend nahm der etwa 1,70 Meter große Mann von dicklicher Statur den E-Scooter an sich und brauste damit davon. Der 16-jährige Eigentümer zog sich beim Sturz Verletzungen am Knie zu. Der Räuber hatte einen dunklen Vollbart und trug dunkle Kleidung. Hinweise bitte an die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 12.01.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell