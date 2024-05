PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vermeintliches Gewinnversprechen führt zu finanziellem Schaden +++ Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus entwendet +++ Auto gestohlen +++ Berauschte Verkehrsteilnehmer ertappt

1. Vermeintliches Gewinnversprechen führt zu finanziellem Schaden, Flörsheim, Mittwoch, 22.05.2024

(ro)Eine Bürgerin aus Flörsheim ist am Mittwoch Betrügern aufgesessen, welche mit einem falschen Gewinnversprechen an ihr Geld gelangten. Zunächst wurde sie über das Telefon von den dreisten Tätern kontaktiert. Hier tischten ihr die Unbekannten die Geschichte eines angeblichen Geldgewinnes in Höhe von 36.000 Euro auf. Um jedoch an den vermeintlichen Gewinn zu gelangen, müsse die Dame 900 Euro in Form von sogenannten "Google-Play-Karten" beziehungsweise deren Codes übermitteln. Erst diese Vorgehensweise würde den Gewinn legitimieren. Die gutgläubige Flörsheimerin kam der Aufforderung nach und erkannte den Betrug leider erst im Nachgang. Der angebliche Gewinn ging nie bei ihr ein.

Betrüger versuchen immer wieder auf unterschiedlichste Arten an Geld zu kommen. Lassen Sie sich nicht auf solche Tricks ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinns an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keine Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnauszahlung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist ohnehin klar: Wer bei einem Gewinnspiel nicht mitspielt, kann auch nicht gewinnen!

2. Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus entwendet, Bad Soden, Max-Baginski-Straße, Mittwoch, 22.05.2024, 8.30 Uhr und 10.40 Uhr

(ro)Am Mittwochmorgen sind Unbekannte in ein Haus in Bad Soden eingestiegen und haben Schmuck und Bargeld daraus entwendet. Die Täter betraten das Grundstück des Einfamilienhauses in der Max-Baginski-Straße und hebelten die Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Mit ihrer Beute verschwanden die Diebe in unbekannte Richtung. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 200 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

Auto gestohlen, Schwalbach, Hessenstraße, Dienstag, 21.05.2024, 19 Uhr und Mittwoch, 22.05.2024, 8.45 Uhr

(ro)In der Nacht auf Mittwoch ist in Schwalbach ein Auto gestohlen worden. Ein 42-Jähriger hatte am Dienstag gegen 19 Uhr seinen BMW in der Hessenstraße in Höhe der Hausnummer 21 abgestellt. Am nächsten Morgen, 8.45 Uhr fiel auf, dass das Fahrzeug nicht mehr dort stand. Bei dem Pkw handelt es sich um einen grauen BMW 320i Kombi, Baujahr 2019, im Wert von circa 25.000 Euro. Am BMW waren die Kennzeichen MTK-FQ 103 angebracht. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

Berauschte Verkehrsteilnehmer ertappt, Hofheim-Marxheim, Sachsenring, Hattersheim, Rosengarten, Mittwoch, 23.05.2024, 16.45 Uhr und 18.50 Uhr

(ro)Gleich zwei Personen, die im Verdacht stehen, vor Fahrtantritt Drogen und Alkohol konsumiert zu haben, sind bei Kontrollen der Polizei am Mittwoch in Hofheim-Marxheim und Hattersheim erwischt worden. Bereits um 16.45 Uhr kontrollierten Beamte im Sachsenring in Marxheim einen 55-jährigen Fahrer eines Elektrorollers aus Hofheim, der auf dem Gehweg unterwegs war. Sein nervöses Verhalten veranlasste die Beamten dazu, einen Drogenvortest durchzuführen. Dieser schlug positiv auf Amphetamin an. Weiterhin ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 0,7 Promille, weshalb er für die Abgabe einer Blutprobe mit auf die Polizeistation in Hofheim kam. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein. Kurz vor 20 Uhr überprüften Polizisten in Hattersheim einen 38-jährigen polnischen Staatsbürger, der in einem VW Golf mit polnischer Zulassung in der Straße "Rosengarten" unterwegs war. Bei ihm schlug ein Drogenvortest auf gleich drei Substanzen an. Folglich kam auch er für weitere Maßnahmen wie eine Blutentnahme mit zur Wache. Nachdem er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150EUR geleistet hatte, wurde der Mann wieder entlassen.

