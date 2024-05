PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Erst die Zeche geprellt, dann Polizeibeamten getreten +++ Falscher Handwerker +++ GPS-Gerät von Traktor demontiert +++ Verfassungsfeindliche Schmierereien +++ Fahrradfahrer übersehen

Hofheim (ots)

1. Erst die Zeche geprellt, dann Polizeibeamten getreten, Eschborn, Hauptstraße, Dienstag, 21.05.2024, 13.40 Uhr

(ro)Ein 21-jähriger Wohnsitzloser hat die Polizei in Eschborn am Dienstag mehrfach beschäftigt. Zunächst fiel der Mann in einem Hotel in der Hauptstraße auf. Er hatte nach seinem Aufenthalt gefrühstückt, ohne dafür bezahlt zu haben und wollte das Hotel auf Aufforderung nicht verlassen. Hier kamen Beamte der Polizei Eschborn gegen 11.50 Uhr erstmals mit dem Mann in Kontakt. Nur einige Zeit später wurde die Polizei gegen 13.40 Uhr erneut in die Hauptstraße gerufen, da eine Person auf einer Grünfläche des Schwimmbads Papier verbrannte. Bei der Person handelte es sich wieder um den 21-Jährigen. Beim Erblicken der Beamten griff er nach einer Glasflasche und wollte mit dieser einen Polizisten schlagen. Bei seiner Festnahme wehrte der Mann sich heftig und trat einem Beamten in den Bauch. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt. Das brennende Papier konnte durch die Polizeibeamten gelöscht werden, ein Schaden entstand hierdurch nicht. Der Aggressor wurde zur nahegelegenen Polizeistation gebracht und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

2. Falscher Handwerker, Eschborn, Hamburger Straße, Dienstag, 21.05.2024, 15.10 und 15.30 Uhr

(ro)Ein falscher Handwerker hat am Dienstag eine Seniorin in Eschborn um ihren Schmuck gebracht. Der Unbekannte klingelte gegen 15.10 Uhr bei der Frau in der Hamburger Straße und gab vor, die Wasserleitung in ihrer Wohnung wegen Legionellen überprüfen zu müssen. Dort lenkte der Ganove die Dame im Badezimmer ab, indem sie die Duschbrause halten sollte, während der angebliche Handwerker vorgab mit seinem Chef zu telefonieren. Erst nachdem der Betrüger ihre Wohnung verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro fehlte. Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich vermutlich ein Komplize Zutritt zur Wohnung und verließ diese unerkannt samt der Beute, während die Seniorin im Badezimmer abgelenkt wurde. Der angebliche Handwerker wurde im Nachhinein als männlich, mittleren Alters, ungefähr 1,75 Meter groß, korpulent und als europäischer Phänotyp mit rundem Gesicht sowie dunkelblonden Haaren beschrieben. Er soll Arbeitskleidung und eine dunkle, nicht schwarze, Jacke getragen und akzentfreies Hochdeutsch gesprochen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

3. GPS-Gerät von Traktor demontiert, Sulzbach, Eschborner Straße, Freitag, 17.05.2024, 17 Uhr und Dienstag, 21.05.2024, 7.30 Uhr

(ro)Zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen entwendeten Diebe in Sulzbach ein Navigationsgerät eines Traktors. Gewaltsam gelangten die Täter in eine Scheune in der Eschborner Straße und demontierten das GPS-Gerät, welches am Dach des dort abgestellten Traktors befestigt war. Hierbei handelt es sich um ein mobiles Gerät "John Deere Star Fire 6000" im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Verfassungsfeindliche Schmierereien, Eschborn, Stuttgarter Straße, festgestellt am Dienstag, 21.05.2024, 17.15 Uhr

(ro)Unbekannte haben in Eschborn an mehreren Stellen den Südbahnhof und das dortige Parkhaus mit verfassungsfeindlichen Symbolen und Schriftzügen verunstaltet. Dies wurde am Dienstag gegen 17.15 Uhr von einer Passantin zur Anzeige gebracht. Von den Verursachern fehlt zum jetzigen Zeitpunkt jede Spur, auch der genaue Tatzeitpunkt ist noch nicht genau bekannt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, die Entfernung der Schmierereien wurde umgehend veranlasst. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen fassungswidriger Organisationen ein. Das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt hierzu Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Fahrradfahrer übersehen, Hattersheim, Voltastraße, Dienstag, 21.05.2024, 17.11 Uhr

(ro)Am Dienstag ist Hattersheim bei einem Unfall in der Voltastraße ein Fahrradfahrer verletzt worden. Eine 47-jährige Frau aus Hattersheim befuhr mit ihrem Pkw die Voltastraße in Fahrtrichtung Südring. An einem Zebrastreifen kam sie zum Stehen, um Fußgänger passieren zu lassen. Nach ersten Ermittlungen übersah die Hattersheimerin beim Anfahren einen 72-jährigen Radfahrer, der den Zebrastreifen von links nach rechts überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und mehrere Verletzungen erlitt. Der 72-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste für etwa eine Stunde für den Verkehr gesperrt werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell