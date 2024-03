Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Oberbaldingen, K 5705, Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin bei Unfall im Zuge eines Überholvorgangs leicht verletzt - knapp 35.000 Euro Schaden

Bad Dürrheim, Oberbaldingen, K 5705, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem heftigen Unfall im Zuge eines Überholvorganges und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von knapp 35.000 Euro ist es am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 5705 kurz vor dem Ortsbeginn von Oberbaldingen gekommen. Gegen 14.45 Uhr fuhr eine 54-Jährige mit einem Mercedes EQ Coupe auf der K 5705 vom Kreisverkehr bei Biesingen kommend in Richtung Oberbaldingen. Kurz nach einer Kuppe setzte die Frau zum Überholen eines Mülllastwagens an, obwohl sich aus Richtung Oberbaldingen ein Auto näherte. Der Fahrer diese Autos wich nach rechts aus. Zeitgleich scherte die Mercedes-Fahrerin vor dem gerade überholten Lastwagen wieder nach rechts ein, so dass es zu keiner Kollision kam. Allerding übersteuerte die 54-Jährige beim Einscheren und kam mit dem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst prallte der Wagen gegen eine vorhandene Böschung, fuhr dann auf einem parallel zur K 5705 verlaufenden Radweg weiter, schanzte über eine Einmündung der Straße Bahn und blieb mit über 30.000 Euro beschädigt auf einem angrenzenden Firmengrundstück stehen. Am Grundstück der Firma und an der Böschung entstand Sachschaden in Höhe von über 4000 Euro. Die Mercedes-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem eintreffenden Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten und erheblich beschädigten Mercedes.

