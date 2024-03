Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auffahrunfall an der Kreuzung Salinenstraße und Keplerstraße fordert 10.000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems eines 79-jährigen Autofahrers ist es am Donnerstag, gegen 17.10 Uhr, zu einem heftigen Auffahrunfall an der Kreuzung der Salinenstraße mit der Keplerstraße gekommen. Zum Unfallzeitpunkt zeigte die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung für die querende Keplerstraße rot. Eine 35-Jährige stand mit einem Volvo XC90 vor der Kreuzung auf der Keplerstraße und wartete an der roten Ampel, als sich von hinten der 79-Jährige mit einem Peugeot 206 auf der Keplerstraße näherte und ungebremst in das Heck des stehenden Volvos fuhr. Bei der Unfallaufnahme klagte der Peugeot-Fahrer über Übelkeit und Schwindel. Wie sich herausstellte, war dem 79-Jährigen bereits vor Fahrtantritt schlecht, was auch der Grund für den Auffahrunfall gewesen sein dürfte. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Aufgrund des körperlichen Mangels, welcher das Führen eines Kraftfahrzeugs ausschloss, beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 79-Jährigen und leiteten gegen diesen Ermittlungen wegen des Tatbestandes der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell