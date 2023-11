Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Unbekannter bei Wohnungseinbruch überrascht

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist am Samstagabend (25.11.2023) in ein Einfamilienhaus an der Graf-Stauffenberg-Straße in Bonn-Kessenich eingebrochen.

Zur Tatzeit zwischen 18:00 Uhr und 21:40 Uhr hebelte der Unbekannte ein Wohnzimmerfenster auf und gelangte ins Hausinnere, wo die Räume einbruchstypisch durchsucht wurden. Ein Bewohner wurde in der Folge auf eine Person im Haus aufmerksam. Hiervon überrascht flüchtete der mutmaßliche Einbrecher mitsamt dem Diebesgut, darunter mehrere Schmuckstücke, Armbanduhren, Parfums, Bargeld und Dokumente aus dem Haus. Er kann bislang als etwa 1,85 m groß sowie mit kräftiger Statur beschrieben werden und soll eine schwarze Lederjacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe, ein blaues Basecap sowie eine schwarze Sturmhaube getragen haben.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

