Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt mit 1 Promille Auto und wird in Unfall verwickelt

Hagen-Boele (ots)

In der Straße Auf dem Kuhl wurde am Dienstag (23.04.) ein Mann in einen Unfall verwickelt, der vor Fahrtantritt Alkohol konsumierte. Der 36-Jährige war um 17.15 Uhr mit seinem Dacia in Richtung Baurothstraße unterwegs. Während ein 24-Jähriger mit seinem Mercedes auf einem Parkplatz einparken wollte und hierfür auch rückwärts rangierte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Nach Eintreffen der Polizei stellten die Beamten fest, dass der 36-jährige Dacia-Fahrer nach Alkohol roch. Der Mann gab an, am Nachmittag etwa zwei "Shots" Tequila zu sich genommen zu haben. Er stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Das Gerät zeigte einen Wert von 1 Promille an. Während der Kontrolle berichtete der Autofahrer darüber hinaus, dass er in der Vergangenheit bereits eine sogenannte "MPU" habe absolvieren müssen.

Die Streifenwagenbesatzung beschlagnahmte den Führerschein des Mannes und brachte ihn für die Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und einen Bericht an die zuständige Stelle der Fahrerlaubnisbehörde zur Überprüfung der Eignung oder Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell