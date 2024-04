Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag (23.04.) fuhr ein 35-Jähriger auf der Boeler Straße auf ein vorausfahrendes Auto auf. Gegen 13.30 Uhr war der Mann mit seinem Nissan in Fahrtrichtung Feithstraße unterwegs. Vor ihm fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Audi. Die beiden Unfallbeteiligten überholten beide zunächst ein anderes Auto. Anschließend bremste die Hagenerin an einem Fußgängerüberweg, da ein Kind die Straße überqueren wollte. Der Nissan-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit dem Audi der Frau zusammen. Die 34-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Nach einer Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung kam sie in ein Krankenhaus. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell