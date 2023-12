Polizei Hamburg

POL-HH: 231201-3. Verkehrsunfall mit Flucht und verletztem Kind in Hamburg-Wandsbek - Zeugen gesucht

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 30.11.2023, 16:45 Uhr

Unfallort: Hamburg-Wandsbek, Walddörferstraße

Gestern Nachmittag wurde ein 7-jähriger Schüler bei einem Verkehrsunfall in Wandsbek leicht verletzt, eine Autofahrerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsermittler der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) befuhr die derzeit unbekannte Autofahrerin die Walddörferstraße in Richtung stadteinwärts. In Höhe einer Schule überquerte der 7-Jährige an der dortigen Ampel vermutlich bei Rotlicht die Straße und wurde von dem Auto erfasst.

Die Autofahrerin hielt nach dem Unfall kurz an, wollte mutmaßlich einen Parkplatz suchen und war dann aber nicht mehr zurückgekehrt. Der Schüler wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen dunklen Pkw handeln, die Fahrerin soll dunkel gekleidet gewesen sein und wurde auf 40 - 50 Jahre alt geschätzt.

Die Ermittlungen der VD 3 dauern an.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und / oder Hinweise zu der Autofahrerin geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell