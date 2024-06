Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falschfahrer unterwegs gewesen - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Bereits am Montag den 10. Juni 2024 kam es gegen 09:25 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs in der Stadtrodaer Straße in Höhe eines Einkaufsmarktes in der Fritz- Ritter-Straße. Der Verursacher befuhr mit einem roten VW Transporter die Stadtrodaer Straße stadtauswärt auf der stadteinwärts führenden, rechten Fahrspur. Mehrere Fahrzeuge mussten diesem Fahrzeug ausweichen. Glücklicherweise ist es zu keiner Kollision gekommen. Für weitere Ermittlungen sucht die Jenaer Polizei Zeugen. Die Erreichbarkeit ist unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polzei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0149678/2024 gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell