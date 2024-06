LPI-J: Drohne abgestürzt - Eigentümer gesucht

Apolda (ots) - An der Goethebrücke in Apolda wurde in der Nacht zum Sonntag in eine Bäckerei eines Supermarktes eingebrochen. Die Räumlichkeiten wurden komplett durchwühlt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

