Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallzeugen gesucht

Jena (ots)

Im Roland-Ducke-Weg, in Höhe der Zufahrt zum Jenaer Stadion, wurde am Donnerstag, den 06.06.2024 gegen 10:20 Uhr eine verunfallte Radfahrerin durch Passanten festgestellt. Die ehrenwerten Ersthelfer leisteten Erste-Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Anschließend wurde die 71-jährige Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Da der Unfallhergang noch unklar ist, werden Zeugen, die Hinweise zum Ereignis geben können, gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden. Über die Rufnummer 03641 810 oder per E-Mail id.lpi.jena@polizei.thueringen.de ist die Dienststelle erreichbar. Bitte für eine Zuordnung das Aktenzeichen 0150279/2024 mit angeben.

