Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geraucht, Gespuckt, Getreten - Bundespolizist nach tätlichem Angriff verletzt

Köln (ots)

Bundespolizisten im Kölner Hauptbahnhof unterzogen am 13. März einen 46-Jährigen einer Kontrolle, nachdem dieser in einem ICE geraucht haben soll. Der Mann aus Polen sperrte sich, griff einen Beamten an und bespuckte zwei weitere. Sie nahmen ihn vorläufig fest.

Gegen 15:50 Uhr führten die Einsatzkräfte den verbal aggressiven 46-Jährigen der Dienststelle zu, um seine Identität feststellen zu können. Da er sich gegen die Maßnahme sperrte brachten sie den Renitenten zu Boden. Dabei verletzte er sich am Ohr. Der Verletzte sollte daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden, auf dessen Weg er unvermittelt einem Beamten ins Gesicht trat und diesen verletzte. Darüber hinaus spuckte er zwei weitere Uniformierte an. Ein Polizeiarzt entnahm dem Aggressiven eine Blutprobe. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest, überführten ihn ins Polizeigewahrsam und eröffneten ein Strafverfahren wegen "Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte" sowie "Tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte". Er muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten. Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

