Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Arbeitsunfall bei Reinigungsarbeiten am Bahnhof Herford glücklich ausgegangen - Bundespolizei ermittelt zur Ursache

Herford (ots)

Den Beistand mehrerer Schutzengel hat offensichtlich ein 28-Jähriger am späten Montagabend (11. März) gehabt. Der Arbeitsunfall des Mannes hätte auch tragisch enden können.

Mit einem Hochdruckreiniger reinigte er den Bahnsteig am Bahnhof in Herford, als sein Arbeitsgerät von einem anfahrenden ICE mitgerissen wurde. Der Bahnreiniger seinerseits verfing sich in einem Schlauch des Geräts und wurde über eine Strecke von etwa 60 Metern über den Bahnsteig mitgeschleift. Der Hochdruckreiniger geriet dabei zwischen Zug und Bahnsteig und wurde völlig zerstört. Ein dazugehöriger Schlauchwagen wurde ebenfalls mitgerissen und kam später im Nebengleis zum Liegen. Eine Zugbegleiterin hatte ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen und den Triebfahrzeugführer informiert, der den Zug kurz hinter dem Bahnhof auf freier Strecke zum Stehen brachte.

Der Bahnreiniger wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo zum Glück nur leichte körperliche Verletzungen festgestellt wurden. Durch den Vorfall wurde Signal- und Sensortechnik an den Gleisen beschädigt. Der Zug konnte seine Fahrt mit rund zweistündiger Verspätung in Richtung Hannover fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell