Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Beleidigt, bespuckt und geschlagen - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Dortmund - Unna (ots)

Gestern Mittag (12. März) attackierte ein Mann eine Frau im Dortmunder Hauptbahnhof. Wenige Stunden zuvor soll er sie zudem sexuell genötigt haben.

Gegen 14:35 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund über eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich des Treppenaufgangs zu dem Bahnsteig zu Gleis 11 in Kenntnis gesetzt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den 39-Jährigen, die 33-Jährige, sowie auf eine Zeugin. Die Frau aus Kamen, die die Bundespolizisten alarmiert hatte, soll zuvor beobachtet haben, wie der deutsche Staatsbürger (39) die Unneranerin (33) bespuckte, schlug und immer wieder beschimpfte. Die Beamten führten die beiden Beteiligten zur weiteren Sachverhaltsklärung in das Bundespolizeirevier am Dortmunder Hauptbahnhof.

Vor Ort ermittelten die Polizeibeamten die Identitäten der Deutschen (33, 39) und führten eine Videoauswertung durch. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, wie der Dortmunder sich der Frau rückwärtig auf dem Treppenaufgang näherte und versuchte, sie die Treppe runter zu ziehen. Als die 33-Jährige sich an dem Treppengeländer festhielt, verpasste der Tatverdächtige ihr einen Faustschlag ins Gesicht, woraufhin sie zusammensackte. Anschließend riss der Aggressor der deutschen Staatsangehörigen das Smartphone aus der Hand. Die junge Frau gab zudem an, dass sie in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Wohnung des Dortmunders (39) nächtigte. Als sie in den frühen Morgenstunden die Wohnung verlassen wollte, soll der Mann sie daran gehindert und zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Dortmunder nicht und die Unneranerin mit 2,22 Promille alkoholisiert war.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache, wurde der 39-Jährige von den Bundespolizisten vorläufig festgenommen. Die Uniformierten fertigten Lichtbilder des Beschuldigten und nahmen seine Fingerabdrücke. Anschließend wurde der Tatverdächtige, sowie die 33-Jährige durch einen Beamten der zuständigen Kriminalwache befragt.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes, sexueller Nötigung, Beleidigung und Körperverletzung ein. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Polizei NRW übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell