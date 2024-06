Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl auf Windkraftrad-Baustelle

Lichtenau (ots)

(CK) - In der Nacht zu Dienstag (04.06.) begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle für eine Windkraftanlage am Heggeweg. Hier öffneten sie gewaltsam einen Bauwagen, ein Trafohäuschen sowie mehrere Container. Hieraus wurden Werkzeuge, Baumaschinen, Metalle und Kupferkabel gestohlen. Das Kabel wurde zuvor von mehreren Kabelrollen abgerollt. Eine weitere Rolle wurde zum Abtransport bereitgelegt. Aufgrund der Menge des Diebesguts ist davon auszugehen, dass mehrere Täter mit einem größeren Fahrzeug, vermutlich einem LKW, am Tatort gewesen sein müssen. Der geschätzte Beuteschaden liegt bei etwa 40 000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Diebstahl machen? Wer hat in der Nacht zu Dienstag am Heggeweg in Lichtenau verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen oder größere Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell