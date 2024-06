POL-PB: Tödlicher Unfall auf der B 1 - Sachverständiger beauftragt

Paderborn (ots) - (CK) - In der Zeit von Samstagabend (01.06., 18.15 Uhr) bis Sonntag (02.06., 13.15 Uhr) drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Firmengebäude am Pagendarmweg ein. Passanten waren am Sonntag gegen 13.15 Uhr auf ein Loch in der Wand des Gebäudes aufmerksam geworden und hatten daraufhin die Polizei informiert. Diese stellte fest, dass die bislang unbekannten Täter durch Aufbohren der rechten ...

