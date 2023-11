Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Totalentwendung eines PKW in Güstrow

Güstrow (ots)

Am vergangenen Wochenende entwendeten bislang unbekannte Täter einen blauen VW Golf Variant in Güstrow. Die Eigentümerin stellte das Fahrzeug am Samstagabend in einer Parktasche in der Speicherstraße ab und stellte am Montagnachmittag das Fehlen ihres PKW fest. In der Folge nahmen Kollegen des Polizeihauptreviers Güstrow eine Strafanzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls auf. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges wird auf etwa 6000EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell