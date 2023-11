Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Graffitisprayer beschmieren neu eingeweihten Spielplatz in Bützow

Güstrow/ Bützow (ots)

Am Dienstagmorgen wurden dem Polizeirevier Bützow mehrere Graffitis auf dem Spielplatz in der Fritz-Reuter-Allee gemeldet, welcher erst vor zwei Wochen fertiggestellt wurde. Dabei wurden diverse Spielgeräte, Schilder und Bänke teils mit verfassungsfeindlichen Symbolen in schwarzer und weißer Farbe von bislang unbekannten Tätern besprüht. In der weiteren Folge wurden noch weitere Graffitis mit ähnlichen Schriftzügen und Symboliken in einer angrenzenden Kleingartenanlage und mehreren Stromverteilerkästen im Stadtgebiet festgestellt. Der Bauhof der Stadt Bützow wurde mit der zeitnahen Bereinigung der Schmierereien beauftragt.

Die Kriminalpolizei Bützow führt nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung. Der bisherige Sachschaden wird auf etwa 1500EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 424224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell