POL-PB: Einbruch in Firma - Smartphones gestohlen

Paderborn (ots)

(CK) - In der Zeit von Samstagabend (01.06., 18.15 Uhr) bis Sonntag (02.06., 13.15 Uhr) drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Firmengebäude am Pagendarmweg ein. Passanten waren am Sonntag gegen 13.15 Uhr auf ein Loch in der Wand des Gebäudes aufmerksam geworden und hatten daraufhin die Polizei informiert.

Diese stellte fest, dass die bislang unbekannten Täter durch Aufbohren der rechten Gebäudeseite in die Innenräume gelangt waren und so ungehindert Zugang zu einem Büro-/Lagerraum hatten. Hieraus stahlen sie mehrere Mobiltelefone. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht zu Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht, Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann sonst Hinweise geben? Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

