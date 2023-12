LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Eisenach (ots) - Heute Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern auf der Straße Rennbahn. Ein 31-Jähriger fuhr auf dem Gehweg aus Richtung Mühlhäuser Straße, eine 79-Jährige ebenfalls auf dem Gehweg in gegengesetzter Richtung. An der Kreuzung zur Clemdastraße kam es zur Kollision zwischen beiden. Die 79-Jährige kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. (ah) Rückfragen bitte an: ...

mehr