POL-UL: (GP) Eislingen - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden und ein Verletzter sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch in Eislingen.

Ulm (ots)

Gegen 9.47 Uhr war eine 46-Jährige mit einem VW in der Poststraße in Richtung Göppingen unterwegs. Die VW-Fahrerin fuhr in die Kreuzung zur Holzheimer Straße ein. Hierbei übersah sie wohl den Skoda eines 61-Jährigen. Der fuhr in der Holzheimer Straße und hatte Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die 46-Jährige und der 61-Jährige blieben unverletzt. Ein 21-jähriger Beifahrer im VW erlitt leichte Verletzungen. Er wurde in eine umliegende Klinik gebracht.

Die Polizei Eislingen nahm dem Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am VW auf rund 20.000 Euro, am Skoda auf ungefähr 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten VW von der Unfallstelle.

