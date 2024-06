POL-PB: Polizeiliche Anhalte- und Sichtkontrollen in der Marienstraße

Paderborn (ots) - (CK) - Am frühen Freitagmorgen (31.05., 04.40 Uhr) informierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei über einen Tatverdächtigen, der kurz davor die Scheiben zu einem polnischen Feinkostgeschäft an der Rathenaustraße eingeschlagen hatte. Die sofort eingesetzten Beamten konnten noch am Tatort einen 33-jährigen Mann aus 32676 Lügde antreffen, der mehrere Flachen mit Spirituosen zum Abtransport ...

mehr