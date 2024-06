Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch - Außenwand aufgebrochen

Paderborn (ots)

(CK) - In der Zeit von Samstagabend (01.06., 19.05 Uhr) bis Montagmorgen (03.06., 09.20 Uhr) drangen bislang unbekannte Einbrecher in die Innenräume einer Firma für Spielzeuge an der Senefelder Straße ein. Zuvor hatten die Täter die Gebäudeaußenwand mit Werkzeugen geöffnet und waren so in einen Büroraum gelangt. Dort öffneten die Unbekannten den Tresor gewaltsam und entwendeten daraus Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat die Aufbruchgeräusche gehört oder hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe gesehen? Hinweise dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell