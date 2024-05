POL-F: 240529 - 0565 - Frankfurt - Gallus: Exhibitionistische Handlungen vor Kindern

Frankfurt (ots) - (ha) Wie den Medien bekannt, wurde seit dem 27.Mai 2024 die 12-jährige Maria Rebeca G. vermisst. Die Vermisste ist in Begleitung einer Verwandten in der Nacht vom 28.05.2024 auf den 29.05.2024 bei der Polizei erschienen. Die Fahndung wird deshalb zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 ...

