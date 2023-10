Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl- Zeugensuche

Nottleben (Landkreis Gotha) (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf ein Firmengrundstück in der Ermstedter Straße, drangen in eine Werkhalle ein und entwendeten unter anderem Holzbalken. Weiterhin wurde der Tank eines dort geparkten LKW geöffnet und ungefähr 200 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Die Tat ereignete sich am 19. Oktober, zwischen 01.10 Uhr und 01.25 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0273606/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

