Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Auseinandersetzung in Diskothek +++ Diebstahl von Musikinstrumenten+++Ford aufgebrochen+++Körperverletzung+++Mit Messer gedroht+++Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung in Diskothek,

Wiesbaden, Kastel, Peter - Sander - Straße, Samstag, 25.05.2024, 01:30 Uhr

(cw)Zu einer Auseinandersetzung kam es Freitagnacht auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Peter - Sander - Straße in Mainz - Kastel. Zwei Personen wurden verletzt.

Gegen 01:30 Uhr kam es zum Streit zwischen mehreren Personen auf dem Parkplatz. Eine männliche Person schlug während des Streits unvermittelt einen 20-Jährigen aus dem Landkreis Mainz, der zu Boden fiel und kurze Zeit bewusstlos war. Auch eine weitere Begleitung, ein 23-jähriger Mainzer, wurde durch den Täter angegriffen und leicht verletzt. Eine ebenfalls alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte den 20 - Jährigen in ein Wiesbadener Krankenhaus. Der Täter wird beschrieben als ca. 165cm groß, von schlanker Gestalt und mit südländischer Erscheinung. Die Person hat schwarze Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet gewesen war er mit einer schwarzen glänzenden Weste, Bluejeans und eventuell einem karierten Hemd. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen der Tat, sich mit dem 2. Polizeirevier in Mainz - Kostheim unter der Rufnummer (0611) 345 - 2240 in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl von Musikinstrumenten aus Bürgerhaus, Wiesbaden, Kastel, Zehnthofstraße, Mittwoch, 22.05.2024, 18:20 Uhr bis Freitag, 24.05.2024, 17:00 Uhr

(cw)Am Freitagabendabend wurde das 2. Polizeirevier über einen Diebstahl im Bürgerhaus in Mainz - Kastel in der Zehnthofstraße informiert. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwischen Mittwochabend und Freitagabend mehrere Musikinstrumente eines dortigen ansässigen Musikvereins entwendet. Der Wert der Instrumente wird mit ca. 1.400 Euro beziffert.

Zeuginnen und Zeugen, welche im Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) - 345 - 2340 in Verbindung zu setzen.

3. Scheibe von Pkw eingeschlagen, Mainz-Kastel, Castellumstraße, Freitag, 24.05.2024, 20:30 Uhr bis Samstag, 25.05.2024, 20:00 Uhr

(js) Zwischen Freitagabend und Samstagabend wurde bei einem in der Castellumstraße abgestellten Pkw die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und Wertgegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Die Geschädigte stellte ihren Pkw Ford Fiesta am Freitagabend gegen 20:30 Uhr in der Straße ab und stellte am Abend des nächsten Tages fest, dass eine Scheibe eingeschlagen wurde, der Innenbereich des Fiesta durchwühlt und diverse Wertgegenstände entwendet wurden. Sowohl der Sach- als auch der Diebstahlsschaden wird jeweils auf 300 Euro beziffert.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

4. Unfall in Hochzeitskorso fordert zwei Verletzte, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Samstag, 25.05.2024, 15:20 Uhr

(js) Zu einem Unfall zwischen zwei Beteiligten eines Hochzeitskorsos kam es am Samstagnachmittag im Kaiser-Friedrich-Ring. Ein 24-jähriger sowie ein 54-jähriger Wiesbadener befuhren jeweils mit ihren Pkw Mercedes den Kaiser-Friedrich-Ring aus Richtung Hauptbahnhof in Richtung Ringkirche, wobei der 54-jährige vor dem 24-jährigen fuhr. Der 54-jährige musste in Höhe der Oranienstraße abbremsen, was der 24-jährige zu spät bemerkte und von hinten auffuhr. Der Unfallverursacher selbst sowie sein 20-jähriger Beifahrer wurden hierdurch leicht verletzt und zur Behandlung in Wiesbadener Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

5. Körperverletzung

Wiesbaden, Hellmundstraße, Sonntag, 26.05.2024, 01:00 Uhr

(am) Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Hellmundstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der drei Personen verletzt wurden.

Eine dreiköpfige Personengruppe war gegen 01:00 Uhr in der Hellmundstraße unterwegs. Einer aus der Gruppe geriet dann aus unbekannten Grund in einen Disput mit einer weiteren Person. Diese rief dann Unterstützung herbei und man ging gemeinsam auf den 27 Jahre alten Mann aus Wiesbaden los. Die Aggressoren schlugen mehrfach auf den 27-jährigen ein und sprühten ihm Pfefferspray in das Gesicht. Als die beiden 24 Jahre alten Begleiter des Geschädigten (ebenfalls aus Wiesbaden) die Auseinandersetzung mitbekamen, versuchten diese noch dazwischen zu gehen. Dabei wurden sie ebenfalls vom Pfefferspray getroffen. Die Schläger entfernten sich anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung. Die drei Männer aus Wiesbaden wurden leicht verletzt. Der Haupttäter wurde als männlich, ca. 20 Jahre alt und mit arabischem Aussehen beschrieben. Dieser soll zwischen 160 und 175 cm groß gewesen sein und einen Bart getragen haben. Er trug ein weißes Oberteil und eine dunkle Hose.

Das Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Mit Messer gedroht - Täter festgenommen, Wiesbaden, Hellmundstraße, Samstag, 25.05.2024, 20:35 Uhr

(am) Am Samstagabend kam es in der Hellmundstraße zu einer Bedrohung mit einem Messer. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.

Gegen 20:35 Uhr betrat eine männliche Person eine Lokalität in der Hellmundstraße. Dabei hielt er ein Messer in der Hand und bedrohte damit die anwesenden Gästen. Anschließend verließ er das Lokal und lief in Richtung Wellritzstraße, wo er das Messer einem Passanten übergab. Kurz darauf wurde die Person durch eine Streife in der Hellmundstraße festgenommen. Es handelt sich um einen 28 Jahre alten Wiesbadener. Da dieser psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingewiesen. Einige der Personen, die sich zum Zeitpunkt der Bedrohung in dem Cafe aufgehalten hatten, waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

7. Einbrüche,

Wiesbaden, Moritzstraße und Ostring, Donnerstag bis Samstag, 23.-25.05.2024

(am) Zwischen Donnerstag und Samstag kam es zu zwei Einbrüchen in Gewerbebetriebe in Wiesbaden. Am Freitagabend, gegen 23:55 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Freizeithalle im Nordenstadter Ostring auf. Aus dem Objekt wurde jedoch nichts entwendet. Zwischen Donnerstag, 23.05.2024, 16:00 Uhr und Samstag, 25.05.2024, 13:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Hintertüre einer Gaststätte in der Moritzstraße auf. Die Täter begaben sich in den Gastraum und entwendeten dort eine Kasse mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell