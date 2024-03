Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Räuberischer Diebstahl eines Post-Paketes

Rostock (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter ein Paket aus einem Post-Fahrrad entwendeten, ermittelt nun die Rostocker Kriminalpolizei.

Zuvor hatte ein Paketzusteller sein Dienst-Fahrrad am Mittwoch gegen 12:40 Uhr vor dem Penny-Markt in der Bützower Straße in Rostock-Lichtenhagen abgestellt und sich in den Supermarkt begeben.

Als er den Markt gegen 12:45 Uhr wieder verließ, teilte ihm ein Zeuge mit, dass mehrere Personen ein Paket aus seinem Fahrrad entwendet hätten. Nachdem der Paketzusteller diese einholen konnte und ansprach, reagierten diese aggressiv und bedrohten den 28-jährigen Geschädigten. Davon eingeschüchtert, ließ der Paketbote von der Verfolgung ab. Eine genaue Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden.

Gegenwärtig liegt keine Täterbeschreibung vor. Aus diesem Grund bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat am Mittwoch gegen 12:45 Uhr die Tat im Stadtteil Lichtenhagen beobachtet und kann Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib des Paketes machen? Konkret gesucht wird zudem die Person, die den Paketzusteller ansprach und auf die Straftat aufmerksam gemacht hat.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell