Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Gartenlaube in Rostock abgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Nach dem Brand einer Gartenlaube in der Rostocker Südstadt ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Am 19.03.2024 gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei über ein Feuer in der Kleingartenanlage "Uns Hüsing" informiert. Die eintreffenden Beamten stellten eine in Brand stehende Gartenlaube fest, die vollständig niederbrannte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen. Ein technischer Defekt kann zum jetzigen Stand als Brandursache ausgeschlossen werden.

Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei um Mithilfe. Wer hat am Dienstagabend zwischen 18:30 und 20:00 Uhr in der Kleingartenanlage "Uns Hüsing" Beobachtungen gemacht, die mit dem Brand der Gartenlaube in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell