Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und der Polizeiinspektion Rostock- Ermittlungserfolg nach schwerem Raub in Evershagen - zwei Tatverdächtige in U-Haft

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Rostock konnte nach intensiven polizeilichen Ermittlungen zur Aufklärung einer Raubstraftat aus Februar diesen Jahres zwei Männer als mutmaßliche Täter identifizieren. Die 16- und 19-jährigen Männer befinden sich in Untersuchungshaft.

Im konkreten Fall geht es um einen schweren Raub in Evershagen vom 15.02.2024 (siehe Pressemitteilung vom 16.02.2024, https://t1p.de/3nze4), bei dem sollen der 16-jährige Deutsche und der 19-jährige Bulgare von dem 24-jährigen Geschädigten die Herausgabe von Wertsachen gefordert haben. Als der Geschädigte ihnen die Herausgabe verweigerte, soll es zu einem Angriff gekommen sein wobei die Beschuldigten massiv mit Schlägen und Tritten auf das Opfer eingewirkt haben sollen. Die Beschuldigten seien im Anschluss der Tat mit der Tasche des Opfers in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zusätzlich konnten die Beschuldigten auch für eine Tat vom 05. März 2024 in Evershagen als Tatverdächtige identifiziert werden. Dort sollen sie einen 19-jährigen Geschädigten unter dem Vorhalt eines Messers bedroht zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben.

Die umfangreichen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock führten zu einem Tatverdacht gegen die zwei Beschuldigten. In diesem Zusammenhang wurden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Rostock Haftbefehle erlassen und am vergangenen Donnerstag vier Objekte in Rostock durchsucht. Dabei unterstützten Kräfte des Landeskriminalamtes, der Landesbereitschaftspolizei und der Fahndung Rostock die Durchsuchungsmaßnahmen. Aufgefunden wurden unter anderem Mobiltelefone, Betäubungsmittel, Bargeld und mehrere gefährliche Gegenstände, darunter ein Baseballschläger und eine Machte.

Die Beschuldigten wurden dem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell