POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostocker Schule

Rostock (ots) - Schwer verletzt wurde ein 45-jähriger E-Scooter-Fahrer am heutigen Vormittag bei einem Zusammenstoß mit einem Mercedes Geländewagen. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 08:40 Uhr in der Rostocker Altstadt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 61-jährige Fahrer des Mercedes die Grubenstraße und beabsichtigte, von dort aus, geradeaus in Richtung Am Strande weiterzufahren. Im Kreuzungsbereich ...

