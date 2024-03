Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Ehrung von Zivilcourage in der Polizeiinspektion Rostock

Rostock (ots)

Die Polizeiinspektion Rostock hat am gestrigen Mittwoch vier mutige und engagierte Bürger für ihren herausragenden Einsatz und ihre außergewöhnliche Zivilcourage feierlich geehrt.

In seiner Eröffnungsrede betonte der Leiter der Polizeiinspektion Rostock, Polizeidirektor Achim Segebarth, die Bedeutung von Zivilcourage in der Gesellschaft und würdigte die tapferen Handlungen der ausgezeichneten Einzelpersonen.

Die Geehrten erhielten im Rahmen der Veranstaltung eine Urkunde, die ihre außerordentlichen Verdienste und ihren vorbildlichen Einsatz würdigt. Zusätzlich wurden ihnen Präsente überreicht, als Zeichen der Anerkennung und des Dankes für ihre herausragende Leistung. Geehrt wurden vier Männer im Alter zwischen 11- und 52-Jahren, darunter auch ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Rostock und sein Sohn.

Der 11-jährige Schüler aus dem Landkreis Rostock hatte sich trotz seines jungen Alters durch sein vorbildliches Verhalten ausgezeichnet. Im November 2023 hatte er aus einem Gebäude heraus einen Mann bei einem Einbruch in ein Fahrzeug beobachtet. Aufgrund seiner schnellen Reaktion, den Vorfall der Polizei zu melden und seiner detaillierten Beschreibung des Täters, konnten die alarmierten Polizeibeamten den Tatverdächtigen in der Nähe stellen. Dieser Fall zeigt deutlich, dass Zivilcourage auch möglich ist, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. (Facebook: Polizei Rostock - für Hansestadt und Landkreis: https://t1p.de/qpvuf)

Der geehrte 44-jährige Polizeibeamte war am Abend des 04. Dezember 2023 außerhalb des Dienstes, mit seinem Sohn in einem Pkw Am Strande in Rostock unterwegs. Der 17-Jährige sah, als Beifahrer, aus dem Fahrzeug heraus, wie ein Mann am einsamen, dunklen Stadthafen ausrutschte und in die Warnow stürzte. Die Männer drehten sofort um und eilten zu dem Verunfallten. Sie konnten den sich in Lebensgefahr befindenden Mann unter großer Kraftanstrengung aus dem eiskalten Wasser retten. Bekannt wurde der Sachverhalt der Polizeiinspektion Rostock erst durch ein Dankschreiben des verunfallten Rostockers.

Besonders herausgehoben hatte sich auch ein 52-jähriger Rostocker im September 2023. Zuvor war eine 57-Jährige Frau Opfer eines Schockanrufes durch Betrüger geworden. Die Frau übergab unter falschen Annahmen einer weiblichen Tatverdächtigen eine Tasche mit circa 80.000 Euro Inhalt. Kurz nach der Übergabe bemerkte sie ihren Fehler und rief laut um Hilfe. Der Geehrte hörte damals die Rufe, nahm der Tatverdächtigen die Tasche ab und brachte sie der aufgelösten Geschädigten zurück. Im Anschluss kümmerte er sich um das Betrugsopfer und begleitete sie zur Polizei. (siehe gefertigte Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock: https://t1p.de/lq66t)

Die ausgezeichneten Zivilpersonen haben durch ihren mutigen Einsatz in schwierigen Situationen gezeigt, dass sie über sich hinausgehen, um anderen Menschen in Not zu helfen. Ihre Zivilcourage und ihr Engagement sind ein Vorbild für die gesamte Gemeinschaft.

Der Leiter der Polizeiinspektion Rostock bedankte sich ausdrücklich bei den Geehrten für ihre vorbildliche Haltung und ihren Einsatz für das Gemeinwohl. Ihre Taten sind ein Beweis für den Zusammenhalt und die Solidarität in unserer Gesellschaft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell