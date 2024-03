Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Einbruch in Rostocker Doppelhaushälfte

Rostock (ots)

Nachdem am gestrigen Abend ein Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Rostocker Gartenstadt festgestellt wurde, hat die Kriminalpolizei Rostock die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich unbekannte Täter gegen 20:00 Uhr gewaltsam Zutritt in das Haus verschafft und nutzten dabei die Abwesenheit der Bewohner. Im Objekt schlug ein installierter Bewegungsmelder Alarm und die unbekannten Täter flüchteten ohne Beute vom Tatort. Der über das Alarmsystem informierte Wohnungseigentümer kontaktierte umgehend die Polizei und berichtete über den Einbruch. Bei einer sofort eingeleiteten Absuche im Haus und im Nahbereich konnten keine Personen angetroffen werden.

Der hinzugezogene Kriminaldauerdienst sicherte vor Ort diverse Spuren, die nun ausgewertet werden müssen. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

Kostenlose Informationen zum Thema Einbruchschutz gibt es bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916 3130 und auch im Internet unter www.k-einbruch.de.

