BPOLI-OG: Festnahme in Kehl

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei nahmen am Freitagmorgen den 09.02.2024, einen rumänischen Staatsangehörigen, in einem Fernreisebus fest. Der 30-Jährige wurde aufgrund eines Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht. Da er die Haftstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun eine 40-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Jana Disch Telefon: ...

