Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Sömmerda (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Sömmerda wurde gestern Abend ein 17-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt. Der junge Mann befuhr mit seiner Simson gegen 18:40 Uhr die Straße An der Mühle. Auf Höhe der Einmündung zur Mühlgasse übersah ein 21-jähriger Fiat-Fahrer den 17-Jährigen und kollidierte mit diesem. Dabei stürzte der Moped-Fahrer und verletzte sich schwer. Auch der 21-jährige Fiat-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell