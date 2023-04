LPI-EF: Auf Verwandtentrick hereingefallen

Erfurt (ots) - Bei einem Einbruch richteten Unbekannte hohen Schaden an. Über das lange Feiertagswochenende verschafften sich die Täter Zutritt in ein Bürogebäude in Erfurt. Anschließend öffneten sie die Bürotüren von zwei Firmen mit Gewalt und stahlen u. a. mehrere Mobiltelefone, Notebooks, Tablets und eine Spiegelreflexkamera im Wert von über 12.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS) Rückfragen bitte an: ...

