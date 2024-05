POL-F: 240529 - 0562 Frankfurt - Bezugnahme zu Vermisstenfahndung 240528 - 0561 - Vermisste zurück

Frankfurt (ots) - Seit gestern (27.05.2024) gegen 12:00 Uhr wird die 12-jährige Maria Rebeca G. vermisst. Sie besucht die Georg-Büchner-Schule im Stadtteil Bockenheim. Sie kam nach der Schule nicht nach Hause, meldete sich aber um 21:40 Uhr per WhatsApp bei ihrer Mutter und teilte mit, dass sie nicht nach Hause kommen würde. Sie versprach aber, am 28.05.2024 wiederzukommen. Laut einer Mitteilerin sei sie in Begleitung ...

