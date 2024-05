Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240528 - 0561 Frankfurt - Bockenheim: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

Seit gestern (27.05.2024) gegen 12:00 Uhr wird die 12-jährige Maria Rebeca G. vermisst. Sie besucht die Georg-Büchner-Schule im Stadtteil Bockenheim. Sie kam nach der Schule nicht nach Hause, meldete sich aber um 21:40 Uhr per WhatsApp bei ihrer Mutter und teilte mit, dass sie nicht nach Hause kommen würde. Sie versprach aber, am 28.05.2024 wiederzukommen. Laut einer Mitteilerin sei sie in Begleitung eines jungen Mannes gewesen und mit diesem nach Hause gefahren. Dessen Adresse sei nicht bekannt. Wer hat Maria Rebeca G. gestern nach 12:00 Uhr im Bereich der Pfingstbrunnenstraße gesehen und wer hat gesehen, dass sie in Begleitung eines Mannes war? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Maria Rebeca G. machen? Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Frankfurt am Main unter der Telefonnummer 069/755-51199 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell