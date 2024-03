Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Bewerbungsende naht - jetzt noch für das Studium bei der Polizei Niedersachsen bewerben

Lüneburg (ots)

Du hast Dich für ein Studium an der Polizeiakademie und eine Karriere im Polizeivollzugsdienst entschieden?

Deine Bewerbungsunterlagen hast du aber noch nicht abgeschickt? Dann wird es höchste Zeit, DENN:

Am 14. April 2024 endet die Möglichkeit zur Bewerbung für Deinen Start ins Studium am 1. September 2024.

Also schnell sein, es lohnt sich.

Eine Karriere bei der Polizei Niedersachsen ist mehr als nur ein Beruf. Polizistinnen und Polizisten sorgen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr für Sicherheit. Egal ob im Einsatz- und Streifendienst, im Ermittlungsdienst, in der Kriminaltechnik oder als Teil der Bereitschaftspolizei: Wir arbeiten, damit sich alle Menschen in Niedersachsen sicher fühlen können.

Bei uns ist immer etwas los und kein Tag gleicht dem anderen. Wir bieten nicht nur der Bevölkerung Sicherheit, auch der Beruf der Polizistin / des Polizisten ist eine sichere Sache. Durch eine Verbeamtung und die Tatsache, dass Polizistinnen und Polizisten immer gebraucht werden, ist dein Job bei der Polizei Niedersachsen absolut krisensicher. Außerdem erhältst Du bereits im Studium sogenannte Anwärterinnen- und Anwärterbezüge und kannst Dich von Tag 1 an über ein sicheres Einkommen freuen. Übrigens: Bei uns gibt es keine Gender Pay Gap!

Unsere verschiedenen Aufstiegs- und Spezialisierungsmöglichkeiten sind an Deine Karrierevorstellungen individuell anpassbar. Ob im Tages- oder Schichtdienst, die Polizei Niedersachsen steht für Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Bei uns findest Du deinen Job für's Leben!

Weitere Informationen zum Polizeiberuf und den Einstellungsvoraussetzungen gibt es hier: www.polizei-studium.de

