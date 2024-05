POL-F: 240528 - 0559 Frankfurt - Innenstadt: Schlagabtausch im Supermarkt

Frankfurt (ots) - (ha) In der Nacht von Montag (27. Mai 2024) auf Dienstag (28. Mai 2024) nahmen Polizeibeamte zwei Einbrecher fest, die zuvor einige Getränkedosen aus einer Bäckerei geklaut hatten. Ein Bäckereipächter in dessen Bäckerei, welche sich in der Zuckschwerdtstraße befindet, es in den letzten Wochen bereits zu mehren Einbrüchen kam, beobachtete am ...

mehr