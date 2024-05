Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240527 - 0556 Frankfurt - Nordend: Kinderschutz in der Justiz und der Polizei - Sichern Sie sich Plätze!

(yi) Das Childhood Haus in Frankfurt am Main steht am 06. Juni 2024 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Zentrum der Veranstaltung "Polizei für Kinderrechte".

Im ersten Childhood Haus Hessens arbeiten Fachkräfte aus verschiedenen Institutionen wie dem Jugendamt, der Justiz, der Polizei, den Ärzten und Psychologen eng zusammen. Doch wie gelingt diese Zusammenarbeit? Wie begleitet die Polizei die Kinderschutzverfahren? Wie gestaltet sich eine Anhörung der Kinder und wie werden Kinder mit Behinderungen begleitet? Diesen und weiteren spannenden Fragen gehen Familienrichterin Heidi Fendler und Kriminalhauptkommissar Andreas Grunau am 06. Juni 2024 im Polizeipräsidium Frankfurt am Main nach.

Kinder haben Kinderrechte, welche in der UN-Kinderrechtskonvention, die in Deutschland geltendes Recht ist, verbindlich verankert sind. Stadt der Kinder ist die Kinderrechtskampagne der Stadt Frankfurt. Gemeinsam feiern wir jedes Jahr zum 01. Juni den Tag des Kindes und die Kinderrechte. Wir verfolgen das Ziel, dass alle Kinder wissen, dass sie Kinderrechte haben und an wen sie sich wenden können, wenn Hilfe benötigt wird.

Im Mittelpunkt der Stadt der Kinder steht jedes Jahr ein anderer Artikel der UN-Kinderrechtskonvention. Dieses Jahr ist es Artikel 23, welcher das Recht von Kindern mit Behinderung auf angemessene und individuelle Förderung regelt.

Die Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit. Weiter wird diese vom Netzwerk gegen Gewalt und dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main organisiert und ist in die Kampagne der Stadt der Kinder des Frankfurter Kinderbüros eingebettet. Dieses gestaltet die Stadt der Kinder, wahrt die Interessen der Kinder und setzt sich für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention ein.

Näheres sowie die Anmeldung erfolgen über folgenden Link:

https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de/veranstaltungen-und-seminare/polizei-fuer-kinderrechte/kinderschutz-in-justiz-und-polizei

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell