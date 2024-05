POL-F: 240527 - 0554 Frankfurt - Bundesautobahn 661: In der Ruhe liegt die Kraft - Schildkröte überquert Autobahn

Frankfurt (ots) - (gae/ha) Am Sonntagabend (26. Mai 2024) gegen 23:00 Uhr äußerte ein 33-jähriger Mann gegenüber Polizeibeamten nach derzeitigen Erkenntnissen volksverhetzende Inhalte auf dem Berger Straßenfest. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und erteilten ihm einen Platzverweis. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung verantworten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main ...

